زوارق يونانية تطلق النارعلى سفينة شحن تركية

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية التركية، أن زورقين تابعين لخفر السواحل التركي وزورق هجومي تابع للقوات البحرية التركية، توجهوا إلى مكان الحادث بعد ورود أنباء استهداف زوارق يونانية لسفينة تركية.

وذكرت المصادر ذاتها أن السفينة المذكورة جرى نقلها إلى المياه الإقليمية برفقة الزوارق التركية، لأخذ إفادات طاقمها.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة، إلا أن آثار استهدافها ظاهرة.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية تركية، أنها على اتصال مع المؤسسات المعنية اليونانية بشأن الحادث.