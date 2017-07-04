المانيا تحبط مخططا ارهابيا يستهدف قمة العشرين في هامبورغ

وأورد موقع "روسيا اليوم"، بيانا للشرطة الألمانية نشرته عاي موقعها الإلكتروني، مفاده، أنها تلقت بلاغا يفيد بتحضير مواطن يقيم في مدينة روستوك غربي المانية لتنفيذ هجوم ضخم ضد القمة العشرين المقرر اجراها في مدينة هامبورغ.

واستنادا لهذه المعلومات شنت وحدات من الأمن الالماني حملة مداهمات متزامنة طالت منازل ومرائب سيارات في 3 مدن بشمال البلاد، أسفرت عن توقيف شخصان يشتبه فيهما وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات ومواد كيمياوية وصفتها بالمجهولة وقارورات ملوتوف داخل منزل ومرأب سيارات يمتلكهما أحد الموقوفين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموقفين تتراوح أعمارهما ما بين 30 و26 عاما، حيث تم فتح تحقيق معهما وبعدها تم الافراج عن أحد المشتبه فهما بينما الشاب البالغ من العمر 30 سنة أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ به على خلفية معلومات مسبقة عن مخططاته الإجرامية وكذا حيازته لمثل هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة.