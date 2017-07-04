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إخلاء محطة قطارات لندن بعد إنذار بنشوب حريق

نشر يوم 2017/07/04 742 0 أمينة ج إخلاء محطة قطارات لندن بعد إنذار بنشوب حريق
تم إخلاء محطة قطارات يوستون وسط العاصمة البريطانية لندن بعد إنذار باندلاع حريق فيها حسبما كشفته شرطة النقل البريطانية اليوم الثلاثاء.

واوضح ذات المصدر، أنه بالرغم من الانذار إلا انه من غير المحتمل اندلاع النيران داخل المحطة ، مضيفا أن فرق الإصفاء وصلوا إلى مكان الحادث.

واستنادا لموقع "روسيا اليوم"،  نفت إدارة المحطة،عن قيامها بإخلائها في حين أفاد نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي بانتشار حالة من الرعب  بين المواطنيين الذين تجري عملية إجلائهم من المحطة.

كما اشارت إدارة نقل لندن إلى أن حركة القطارات في المحطة قد استؤنفت حسب جدول زمني محدد.

للإشارة، فإن الإنذار بنشوب حريق في محطة قطارات وسط العاصمة لندن جاء بعد لحظات من عودة مطار هيثرو الدولي إلى عمله الطبيعي بعد إنذار كاذب بنشوب حريق.

 

 

 

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