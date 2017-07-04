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مقتل 14 شخص في منجم بغانا

نشر يوم 2017/07/04 183 0 ياسين مبروكي مقتل 14 شخص في منجم بغانا

ذكرت وسائل الإعلام الغانية اليوم الثلاثاء، أن 14  عاملا من عمال المناجم لقوا مصرعهم، أمس الإثنين  في كوبيكروم أبيس جنوب غرب البلاد، عندما انهارت عليهم حفرة منجم كانوا يقومون بالتعدين فيها.

وذكرت صحيفة "دايلي غرافيك" التابعة للدولة أن عمال الإغاثة تمكنوا من انقاذ خمسة من الأحياء من فتحة المنجم المنهارة.

 

وقال مفتش الشرطة اتسو دزينكو لصحيفة "دايلي غرافيك" إن 14 عاملا لقوا حتفهم  واننا نسعى لاستخراج الجثث"  مؤكدا "وجود القليل من الأحياء الذين نجوا من الموت واصبحوا شهود عيان وأطلعونا على الوضع . 

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