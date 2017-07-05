روسيا تمدّد مقاطعة الأوروبيين إلى نهاية 2018

ووقع رئيس الوزراء الروسي "دميتري مدفيديف"، وثيقة رسمية تتعلق بتمديد الحظر على استيراد منتوجات فلاحية ومواد خام ومواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا وسيمتد الحظر الى غاية 31 ديسمبر 2018.

ونشرت الحكومة الروسية اليوم، الوثيقة التي تناولت القرار وجاء فيها "تمّ تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والمواد الخامة والمواد الغذائية التي يكون مصدرها من الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرّر نهاية جوان المنصرم تمديد العقوبات الاقتصادية الصادرة في حق روسيا لمدة 6 أشهر إضافية أي الى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية.

وفي المقابل وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثلاثين جوان الماضي مرسوما يقضي بتمديد سريان الحظر الروسي الذي تم فرضه ردا على عقوبات الدول المعنية.