أمنستي تندّد بتوقيف 8 حقوقيين في تركيا

في بيان لها تداولته الوكالات، كشفت المنظمة المذكورة أنّ "إيديل إيسر" مديرة مكتبها أوقفت الأربعاء مع 7 ناشطين آخرين خلال مشاركتهم في ورشة تدريب على الأمن الالكتروني وإدارة البيانات في جزيرة بويوكادا.

ولحد الآن لا يزال سبب توقيف إيسر والناشطين مجهولا .

وأبرز "سليل شيتي" الأمين العام للمنظمة، حزنه وغضبه بعد توقيف الحقوقيين الثمانية، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بمدافعين معروفين جدا عن حقوق الانسان في تركيا من بينهم مديرة المنظمة، وشدّد على ضرورة الافراج عنهم فورا ودون شروط.

وأتت عمليات التوقيف بعد أقل من شهر على وضع مسؤول المنظمة في تركيا "تانير كيليش" قيد التوقف الاحترازي بعد الاشتباه في علاقاته بحركة المعارض التركي "فتح الله غولن".