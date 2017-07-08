اتفاق روسي أمريكي على مكافحة "الإرهاب الإلكتروني"

نقلت وكالات على لسان وزير الخارجية الروسي "سيرغاي لافروف"، إنّ "ترامب" و"بوتين" اتفقا على تشكيل مجموعة عمل لمعالجة الأمن الخاص بالأنترنت، وذلك في اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هامبورغ الألمانية.

وأوضح أنّه تم الاتفاق على أن كل هذه القضايا بما فيها جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وأنشطة القرصنة ستكون محورتعاون ثنائي روسي أمريكي، مشيرا إلى أنّ تشكيل مجموعة عمل الثنائية سيتم لتحقيق هذه الغايات.

من جانبها، أوضحت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، أنّ ممثلي دول مجموعة العشرين سيجرون مباحثات مع مزوّدي الخدمات لمواقع الإنترنت وأنه سيتم التوضيح خلال هذه المباحثات أننا "نتوقع الحذف السريع".

وأبرزت "ميركل" أنّ "خدمات الماسنجر التي يتم عبرها تبادل معلومات إرهابية بشكل مشفّر تمثل مشكلة كبيرة أيضا"، وشدّدت على ضرورة تحسين الفحص والمراجعة بالنسبة لهذه الخدمات، موضحة أنّ ذلك يسري فقط "في حالة الاشتباه".

وأضافت ميركل أن رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين يعتزمون توثيق التعاون في إطار الأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بشكل كبير، وأنّ ذلك يسري أيضا بالنظر إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين.