هل حاول الناتو اسقاط طائرة بوتين؟

كشف تقرير عن تغيير مسار خط رحلة طائرة "بوتين" من موسكو إلى هامبورغ للمشاركة في قمة العشرين، وذلك خشية إسقاطها من جانب (الناتو)، ونقل موقع "إيلاف" عن تقرير لموقع (Flight Radar 24) إنّ الطائرة الرئاسية الروسية خرجت عن خطها الرسمي لمسافة 300 ميل لتجنب تحليقها فوق بولندا ودول البلطيق، حيث انحرفت الخميس من فوق بيلاروسيا وبولونيا إلى هامبورغ مباشرة.

وذكر التقرير أنّ الطائرة وهي من طراز (اليوشن) وتحمل رقم التسجيل را-96022 حلقت فوق بحر البلطيق، ثم عبرت أجواء فنلندا والسويد المحايدتين، قبل دخول المجال الجوي للدنمارك وألمانيا، وهما من أعضاء الناتو.

ورفض المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكو"ف التعليق على اسباب التفاف الطائرة كل هذه المسافة للوصول إلى هامبورغ، مكتفيا بالقول إن "أمن الرئيس خلال الرحلات أمر بالغ الاهمية"، وقال للصحافيين: "إن تدابير (السلامة) التي يتم اتخاذها هي المناسبة".

وكان بوتين حلق فوق دول شرق الناتو فى عدد من المناسبات سابقا، ولم يتضح بعد لماذا استغرقت طائرته هذه المرة طريقا أطول هذه المرة، كما أنّه تجنب ايضا عبور أجواء دول البلطيق وجمهوريات سوفياتية سابقة ودول أعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.

وكانت الطائرات الرئاسية التي تحمل بوتين على مدى الاثني عشر شهرا الماضية تأخذ دائما طرقا مباشرة عندما تحلق فوق دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تكن تحلق فوق أوكرانيا التي أغلقت مجالها الجوي أمام رحلات شركات الطيران الروسية.

وكان بوتين حلّق مرارا فوق بولونيا خلال تلك الفترة، بما فى ذلك زيارته الاوروبية السابقة فى مايو الماضي، كما تنقّل عبر أجواء العاصمة الليتوانية فيلنيوس في أكتوبر الماضي.