أئمة فرنسا في مسيرة تجوب باريس تنديدا بالإرهاب

وصرح ممثلون عن المسيرة، التي ستنظم أيضا في بلجيكا، وألمانيا، إنهم اختاروا شارع الشانزليزيه، باعتبارها رمزا للوحدة الوطنية، وشهدت اعتداء إرهابيا مؤخرا، مؤكدين عزمهم توسيع تحركهم في أوروبا .

وقال حسن الشلغومي، امام مسجد درانسي، في الضاحية الشمالية لباريس، رسالتنا واضحة، وهي أنه لا يمكن خلط الإسلام بهؤلاء الهمجيين والقتلة الذين يقتلون بإسم الدين .

ودعا الشلغومي، خلال المسيرة التي شارك فيها أيضا أئمة من إيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، المجتمع المدني إلى حشد جهوده لمواجهة الهجمات الإرهابية، التي أوقعت في السنوات الأخيرة.

وستنتهي المسيرة يوم 14 جويلية في فرنسا، حيث تعيش أكبر جالية مسلمة في أوروبا، نحو 5 ملايين .