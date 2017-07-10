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اندلاع حريق ضخم في سوق بالعاصمة لندن

نشر يوم 2017/07/10 263 0 أمينة ج اندلاع حريق ضخم في سوق بالعاصمة لندن
نشب حريق ضخم في وقت مبكر من اليوم الاثنين، داخل سوق كامدن لوك الشهير المسقوف في شمال شرق لندن، حسبما أفادت به فرق الإطفاء في العاصمة لندن.

وشارك في إخماد الحريق والسيطرة عليه 70 رجل إطفاء.

وحسب ذات المصدر، فإنه تم إرسال 10 سيارات إطفاءإلى مكان الحريق  الواقع بالقرب من ملهى ليلي .

ولحد الأن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وحسب تغريدة لفرق الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، فإن النيران امتدت إلى الطابق الأول والثاني والثالث،إضافة إلى سطح مبنى داخل السوق، الأمر الذي دفع فرق الإطفاء لمطالبة السكان بالابتعاد عن مكان الحريق.

للإشارة، شهد برج غرينفل المؤلف من 24 طابقا بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر الماضي حريقا أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل .

 

 

 

 

 

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