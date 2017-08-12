ترامب يشير لتدخل عسكري في فنزويلا

ونفلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الرئيس الأمريكي قد قال أنه توجد خيارات كثيرة لفنزويلا بما فيها خيار عسكري إذا كان الأمر ضروريا.

يذكر أن احتجاجات طالت كركاس منذ أفريل الماضي مطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.