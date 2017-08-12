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ترامب يشير لتدخل عسكري في فنزويلا

نشر يوم 2017/08/12 4115 0 عطار براهيم ترامب يشير لتدخل عسكري في فنزويلا
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه لا يستبعد خيارا عسكريا في فنزويلا.

ونفلت وكالة الأنباء الصينية  شينخوا، أن الرئيس الأمريكي قد قال أنه توجد  خيارات كثيرة لفنزويلا بما فيها خيار عسكري إذا كان الأمر ضروريا.

يذكر أن احتجاجات طالت كركاس منذ أفريل الماضي مطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

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