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وزارة الدفاع الفنزويلية ترد بقوة على تصريحات ترامب

نشر يوم 2017/08/12 6335 0 عمر تادريست وزارة الدفاع الفنزويلية ترد بقوة على تصريحات ترامب
علقت، اليوم السبت، وزارة الدفاع الفنزريلية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل، التي ألحى فيها باللجوء إلى الخيار العسكري لحماية المدنيين من قمع السلطات الفنزويلية، واصفة اياها بـ "الجنون".

اعتبر وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال "فلاديمير بادرينو"، التهديد العسكري الذي أطلقة ترامب بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في فنزويلا بـ "المجنون والمتطرف".

 وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس أنه يدرس خيارات للرد على قمع السلطات للمتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تشمل تدخل الجيش الأمريكي.

وأوضح ترامب أن حكومته لديها خيارات كثيرة لفنزويلا، بما في ذلك خيار عسكري محتمل  إذا لزم الأمر.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في بداية أوت الجاري، عقوبات على الرئيس  الفنزويلي، الذي وصفته بأنه "ديكتاتور". 

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