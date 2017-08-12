وزارة الدفاع الفنزويلية ترد بقوة على تصريحات ترامب

اعتبر وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال "فلاديمير بادرينو"، التهديد العسكري الذي أطلقة ترامب بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في فنزويلا بـ "المجنون والمتطرف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس أنه يدرس خيارات للرد على قمع السلطات للمتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تشمل تدخل الجيش الأمريكي.

وأوضح ترامب أن حكومته لديها خيارات كثيرة لفنزويلا، بما في ذلك خيار عسكري محتمل إذا لزم الأمر.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في بداية أوت الجاري، عقوبات على الرئيس الفنزويلي، الذي وصفته بأنه "ديكتاتور".