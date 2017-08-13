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بالفيديو.. 3 قتلى و20 جريحا في عملية دهس في مظاهرات بفرجينيا

نشر يوم 2017/08/13 11537 0 مهدي فيراس بالفيديو.. 3 قتلى و20 جريحا في عملية دهس في مظاهرات بفرجينيا
كشف حاكم "فيرجينيا" الأمريكية أن حادث الدهس الذي استهدف حشدا خلال مظاهرة شابتها اشتباكات بين أنصار "اليمين المتطرف" ومناهضين لهم في بلدة "شارلوتسفيل" كان متعمدا وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين بجراح.

وأظهر شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تصدم بعنف مؤخرة سيارة أخرى، لتصطدم بدورها بالسيارة التي كانت أمامها. بعدها انطلقت السيارة نفسها مجددا باتجاه الخلف لتدهس عددا من المتظاهرين.

وأفاد عدد من الشهود أن الضحايا هم من المتظاهرين الذين حضروا إلى "شارلوتسفيل" للتنديد بتحرك مجموعات "اليمين المتطرف" الأميركي، وبينهم جماعة "كو كلوكس كلان" و"النازيون" الجدد.

 واحتشد الآلاف من أنصار اليمين المتطرف في إحدى البلدات الصغيرة بالولاية لإظهار قوتهم وعرض الأعداد الكبيرة للمؤيدين لأفكارهم المتشددة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

وفي المقابل احتشد معارضو العنصرية ومناهضو الفكر المتطرف لمواجهة اليمين، فيما يخشى أن تتحول المظاهرة لاشتباكات عنيفة بين الجانبين.

الفيديو

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