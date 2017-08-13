مقتل 30 شخصا وفقد المئات جراء الفيضانات في النيبال

لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم في أنحاء متفرقة من النيبال وأصبح المئات في عداد المفقودين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إثر سيول وانهيارات أرضية نتجت عن هطول أمطار غزيرة.

وقال وزير الداخلية النيبالي "جاناردان شارما" في تصريح له اليوم "إن الفيضانات أغرقت عدة مقاطعات ودمرت سدا وعدة جسور كما خلفت المئات من المشردين".

وأوضح مسؤولون أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب تعرض مساحات واسعة من البلاد للأمطار وأن فرق الإنقاذ من جنود ورجال شرطة ومحليين جرى نشرها لمساعدة من تقطعت بهم السبل سواء فوق أسطح المنازل أو ممن انتقلوا إلى أراض مرتفعة وتأثرت خطوط الهاتف والكهرباء بالأمطار التي تسببت كذلك بإغلاق بعض الشوارع.

وحسب الاحصاءات الحكومية فقد تجاوز مجموع عدد قتلى الأمطار الموسمية هذا العام تسعين شخصا فيما قتل نحو مئة شخص العام الماضي خلال موسم الأمطار في نيبال الذي يبدأ من أواخر جوان ويستمر حتى نهاية أوت.