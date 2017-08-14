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منظمة إغاثية ألمانية تجمد عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر المتوسط

نشر يوم 2017/08/14 4583 0 عطار براهيم منظمة إغاثية ألمانية تجمد عمليات إنقاذ المهاجرين في عرض البحر المتوسط
قررت منظمة عين البحرالإغاثية، ومقرها ألمانيا، التوقف من عمليات إنقاذ المهاجرين في مياه البحر المتوسط لإعتبارات أمنية.

وأكدت تقارير إعلامية أمريكية، أمس الأحد، أن المنظمة الإنسانية أصدرت بيان أوضحت من خلاله أنها إضطرت إلى تجميد عمليات إنقاذ المهاجرين فى البحر المتوسط حفاظا على سلامة أفرادها.  

كانت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية قد أقدمت على خطوة مماثلة مؤخرا لذات السبب مما يدفع بليبيا لتوسيع نطاق عمليات البحث والإنقاذ خارج نطاق مياهها الإقليمية.

 

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنه عشرات الآلاف من المهاجريين غير الشرعيين تم إنقاذهم منذ مطلع العام الجاري في حين تم فقدان مئات الآخرين.  

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