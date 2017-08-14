سقوط 55 ضحية جرّاء الأمطار في بولونيا

إستنادا إلى إفادات السلطات البولونية، جرى تسجيل أكثر من 15 ألف تدخل من طرف الحماية المدنية نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة الإضطرابات الجوية، وفك العزلة على بعض المناطق التي عانت من ظروف مناخية استثنائية.

وأضافت " الوزارة" ذاتها، أنّ عمليات التدخل "شملت محافظات من شمال وغرب والبلاد التي عرفت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية تجاوزت سرعتها المئة كلم في الساعة"، مشيرة إلى أنّ التدخلات ركّزت على إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات، وإزالة الأشجار التي تسببت في انقطاع حركة السير، وإتلاف أسقف المنازل، وضخ المياه التي غمرت الطبقات السفلى من مئات دور السكن والبنايات الصناعية والخدماتية ومصالح اجتماعية مختلفة والحد من خطر الفيضانات.

وأكدت الداخلية البولونية أنّ من أولويات الحكومة حاليا، هو تحديث أنظمة الإنذار في مختلف مناطق البلاد، وتوفير المزيد منها لتشمل مختلف المناطق.