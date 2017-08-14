قتيلان إثر هجوم مسلح على قاعدة أممية في مالي

أكدت البعثة في بيان لها أنّ الاعتداء استهدف معسكرين لقوات حفظ السلام في مدينة "ديونزا" بمنطقة موبتي، مؤكدة إصابة واحد من عناصر حفظ السلام.

وأوضح البيان أن الهجوم نفذ من قبل مجموعتين من المسلحين أطلقتا النار على المعسكرين، وتمكنت قوات حفظ السلام ووحدات الجيش المالي من تصفية اثنين من المهاجمين جراء تبادل لإطلاق الرصاص.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم البعثة الأممية "راديا أتشوري" قولها إن الاعتداء وقع في مدينة "تمبكتو" المجاورة، وأكدت أن حوادث إطلاق نار لا تزال تسجل في المنطقة، وقوات الرد السريع وصلت موقع الحادث على متن المروحيات.