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إيطاليا تعيد سفيرها إلى مصر بعد عام عن سحبه

نشر يوم 2017/08/14 1483 0 مهدي فيراس إيطاليا تعيد سفيرها إلى مصر بعد عام عن سحبه
أعلنت إيطاليا، اليوم الإثنين، أنها ستعيد سفيرها إلى مصر، بعد مرور أكثر من عام على استدعائه بعد تأزم العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة.

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" عن وزير الخارجية "أنجيلينو ألفانو" قوله إنّه: "في ضوء التطورات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قررنا إعادة السفير إلى القاهرة"، وأضاف "لكن الحكومة الإيطالية لا تزال ملتزمة بكشف ملابسات حادث اختفاء وقتل ريجيني المأساوي".

وكان "ريجيني" طالب دكتوراه في جامعة "كامبريدج" البريطانية، يعد أطروحة بشأن الحركات العمالية في مصر التي نزل بها لهذا الغرض، واختفى أثره وسط القاهرة في 25 جانفي 2016، ليعثر على جثته بعد 9 أيام، وعليها آثار تعذيب شديد.

وبيّن تشريح الجثة آثار ضرب شديد وتعذيب وطعن بآلات حادة وكدمات بمختلف أنحاء الجسد أدت إلى الوفاة.

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