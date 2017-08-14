إيطاليا تعيد سفيرها إلى مصر بعد عام عن سحبه

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" عن وزير الخارجية "أنجيلينو ألفانو" قوله إنّه: "في ضوء التطورات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قررنا إعادة السفير إلى القاهرة"، وأضاف "لكن الحكومة الإيطالية لا تزال ملتزمة بكشف ملابسات حادث اختفاء وقتل ريجيني المأساوي".

وكان "ريجيني" طالب دكتوراه في جامعة "كامبريدج" البريطانية، يعد أطروحة بشأن الحركات العمالية في مصر التي نزل بها لهذا الغرض، واختفى أثره وسط القاهرة في 25 جانفي 2016، ليعثر على جثته بعد 9 أيام، وعليها آثار تعذيب شديد.

وبيّن تشريح الجثة آثار ضرب شديد وتعذيب وطعن بآلات حادة وكدمات بمختلف أنحاء الجسد أدت إلى الوفاة.