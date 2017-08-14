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واشنطن تعلن عن حادث جديد مع القوات الإيرانية في الخليج

نشر يوم 2017/08/14 425 0 هواري شالخ واشنطن تعلن عن حادث جديد مع القوات الإيرانية في الخليج
أعلنت القوات البحرية الأمريكية أن طائرة مسيرة إيرانية اقتربت، ليلة أمس الأحد، إلى مسافة خطيرة من حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج العربي.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية "يان ماكوناغي" أن الطائرة من دون طيار اقتربت إلى مسافة نحو 300 متر من حاملة الطائرات "نيمتز"، دون إشعال مصابيحها الملاحية، مما يخالف معايير الملاحة الدولية، وكان سيسفر عن وقوع حادث أخطر .

وأضاف المتحدث أن الطائرة لم تستجب لمطالب وجهت إليها من الطرف الأمريكي بغية إقامة الاتصال معها، واصفا هذا التصرف بـ"غير الآمن وغير المهني".

وجاء ذلك على خلفية التصعيد الملحوظ بين الدولتين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم.

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