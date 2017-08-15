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استقالة 3 مستشارين لترامب في 24 ساعة

نشر يوم 2017/08/15 3788 0 أمينة ج استقالة 3 مستشارين لترامب في 24 ساعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّ ثلاثة مستشارين من لجنة المصنّعين الأمريكيين التابعة للرئيس "دونالد ترامب"، استقالوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك على خلفية أعمال عنف التي شهدتها ولاية فرجينيا مؤخرا.

  أعلن الرئيس التنفيدي لشركة إنتل للتنكونولوجيا "بريان كرزانيتش"، و"كيفن بلانك" الرئيس التنفيذي لشركة "أندر أرمور" للمنتجات الرياضية، استقالتهما من اللجنة لينضما إلى "كينيث فريزر" رئيس مجلس إدارة ومدير شركة ميرك وشركاه للأدوية، الذي أعلن استقالته من رئاسة اللجنة في سابق من اليوم ذاته.

ولجنة المصنّعين الأمريكين هي مجلس استشاري في البيت الأبيض يسدي النصح للرئيس حول أفضل سبل تطوير وانعاش الصناعات في أمريكا.

للإشارة، كان "فريزر" استقال احتجاجا على التعصب والتطرف بسبب أحداث العنف التي شهدتها مؤخرا ولاية فرجينيا.

 

 

 

 

 

 

 

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