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"مالبورن" الأسترالية أفضل مدينة للعيش في العالم

نشر يوم 2017/08/16 2584 0 فتيحة سويسي "مالبورن" الأسترالية أفضل مدينة للعيش في العالم
تصدرت مدينة "ملبورن"الأسترالية، اليوم الأربعاء، قائمة أفضل مدن للعيش في العالم للعام السابع على التوالي، وذلك في القائمة السنوية التي تعدها مجلة "ذا إيكونوميست البريطانية".

وقد حلّت في المرتبة الثانية العاصمة النمساوية "فيينا"، وجاءت مدن "فانكوفر"و"تورنتو"و"كالجاري"الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.

أما العاصمة السورية دمشق فقد تذيلت الترتيب، وسبقتها في ترتيب نهاية القائمة مدينة "لاغوس" النيجيرية وطرابلس الليبية و"دكا" البنغلادشية.

للإشارة، تعدّ المجلة المذكورة القائمة السنوية من خلال المقارنة بين القيم المختلفة لـ140 مدينة حول العالم تشمل الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية ومدى مخاطر التعرض لهجمات إرهابية.

 

 

 

 

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