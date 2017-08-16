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انفجار قوي قرب مطار ساوثند في لندن

نشر يوم 2017/08/16 821 0 إكرام قرمي انفجار قوي قرب مطار ساوثند في لندن
أفادت تقارير إعلامية بريطانية عن دوي انفجار قوي، أدى إلى حريق هائل قرب مطار ساوثند بلندن، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث.

تمكنت فرق الإطفاء البريطانية من إخماد حريق هائل اندلع، اليوم الأربعاء، في إحدى حظائر الطائرات بمطار ساوثند شرقي لندن، فيما أكدت مصادر أن الحظيرة كانت خالية وقت وقوع الحريق  .

ولم يعرف سبب اندلاع النيران حتى الآن، فيما تحدثت تقارير إعلامية بريطانية عن سماع دوي انفجار في ذات المكان.

وشكرت سلطات المطار فرق الإطفاء على سرعة الاستجابة للوضع الطارئ، ما سمح بالسيطرة على الحريق وإخماده في نهاية المطاف، حيث أكد متحدث باسم المطار، أن الحادث وقع في حظيرة في الطرف الشمالي  لحرم المطار، مؤكدا أن المطار لا يزال مفتوحا ويعمل بشكل اعتيادي. 

 

 

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