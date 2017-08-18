فيتنام: غرق حوالي 800 طفل خلال النصف الأول من السنة الجارية

وقال دانج هوا نام مدير دائرة رعاية وحماية الأطفالي في تصريح صحفيي، أن البيانات تشير إلى أن 795 طفلا غرقوا في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

زتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات غرق الأطفال كان في المتوسط 2800 حالة سنويا ما بين عامي 2010 و2015.



