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فيتنام: غرق حوالي 800 طفل خلال النصف الأول من السنة الجارية

نشر يوم 2017/08/18 1543 0 عطار براهيم فيتنام: غرق حوالي 800 طفل خلال النصف الأول من السنة الجارية
ذكرت السلطات الفيتنامية، أمس الخميس، أن حوالي 800 طفل غرقوا منذ مطلع 2017، بسبب عدم إتقانهم للسباحة.

وقال دانج هوا نام مدير دائرة رعاية وحماية الأطفالي في تصريح صحفيي، أن البيانات تشير إلى أن 795 طفلا غرقوا في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.  

زتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات غرق الأطفال كان في المتوسط 2800 حالة سنويا ما بين عامي 2010 و2015. 


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