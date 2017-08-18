العالم يتجنّد مع إسبانيا ضدّ الإرهاب

في برقية بعثها للملك الاسباني، أدان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بشدة الاعتداء المذكور، واعتبره "جريمة وحشية ضد المدنيين"، مؤكدا على ضرورة بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأعرب "بوتين" عن تعاطفه مع أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أما الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووزير خارجيته "ريكس تيلرسون"، فأدانا الهجوم الإرهابي الذي استهدف "برشلونة".

وعلى صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال "ترامب" أنّ أمريكا ستتخد كل ما هو ضروري لمساعدة اسبانيا.

أما الرئيس الفرنسي والعديد من كبار الشخصيات الفرنسية عرضوا الدعم لبرشلونة بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له.

من جهته، أدان "دونالد توسك" رئيس مجلس الاتحاد الأروبي، هجوم برشلونة، قائلا: "أوروبا بأسرها تقف إلى جانب برشلونة".

وأدان مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي ووصفه بالوحشي والجبان، مؤكدا في بيان أصدره تضامنه الكامل مع اسبانيا في حربها ضد الإرهاب، وضرورة تقديم مرتكبي وممولي الإرهاب إلى العدالة.

بدورها، أدانت العديد من الدول الأروبية هجوم برشلونة على رأسها بريطانيا التي وصفته رئيسة وزرائها "تيريزا ماي" بــ "الفظيع".

أما ألمانيا، فعبّر المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ستيفن سايبرت" عن مشاركة بلاده في الحداد على الضحايا، مؤكدا تضامنه مع اسبانيا، كما سارع زعماء كل كل من تركيا والهند روما وغيرهم التنديد بالهجوم المروع معربين عن استعدادهم لتقديم المساعدة والدعم.

إدانات عربية

أدانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن ودول عربية أخرى هجوم الدهس الإرهابي، وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، هجوم الدهس في برشلونة داعيا إلى ضرورة ردع العمليات الإرهابية.