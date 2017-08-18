أول محكمة للأنترنيت في الصين!

ذكر التلفزيون المركزي الصيني، أنّ قرار إنشاء هذه المحكمة اتخذ في الدورة الثالثة والستين للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لشؤون تعميق الاصلاحات في 28 جويلية الأخير.

وحضر مراسيم افتتاح أول محكمة من هذا النوع في الصين، رئيس المحكمة الشعبية العليا في الصين "تشو تشيانغ"، وسكريتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة تشجيانغ "تشي جونغ".

وستنظر المحكمة الخاصة بالأنترنيت في قضايا الاحتيال أثناء التجارة التي تعقد صفقاتها "أون لاين" في الأنترنيت، إضافة إلى حالات انتهاك حقوق الملكية على الأنترنيت.

وستجري جميع الإجراءات القانونية بدءً من رفع الشكاوى والنظر في القضية من خلال موقع المحكمة الالكتروني، كما ستعقد جلسات الاستماع والإعلان عن الأحكام "أون لاين" من خلال البث المصور المباشر.