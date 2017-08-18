3 آلاف "إرهابي" يصلون إلى أوروبا قريبا

نقلت الوكالة عن التقرير الرسمي المسمى بـ" شبكة التوعية بالراديكالية" الذي أعدته اللّجنة الأروبية، أنّ الأوروبيين من أصول مختلفة والذين يتراوح تعدادهم من 1200 إلى 3 آلاف شخص، سيعودون إلى القارة العجوز.

وأشار التقرير إلى أنّ 30 بالمئة منهم قد رجعوا إلى دول الإتحاد الأروبي بشكل غير شرعي، أو تم اعتقالهم إثر وصولهم لأنّ السلطات تعرفت عليهم، وكشفت خططهم مسبقا، وأكد التقرير أنّه من بين هؤلاء العائدين، هناك عدد كبير من النساء والأطفال.

وحذّر التقرير من زيادة عدد "الإرهابيين" العائدين إلى الدول الأوروبية بشكل كبير، في حال تمّ دحر التنظيمات الأروبية.

ولفت التقرير إلى أنّ أكثر من 42 ألف إرهابي من 120 دولة انضمّوا إلى "داعش"، في الفترة ما بين 2011 و2016، وجاء أكثر من 5 آلاف من الدول الأوروبية: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، النمسا، الدانمارك، فنلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.

وأفيد أنّ 20 بالمائة منهم قضوا في المعارك، بينما رجع حوالي 34 بالمئة إلى بيوتهم، و50 بالمائة لا يزالون في سوريا والعراق.

ويرى معدّو التقرير، أنّ رجوع "الإرهابيين" يشكل قلقا بالغا ومتزايدا لأروبا، بسبب مشاركتهم في هجمات إرهابية بباريس ليلة 13 نوفمبر 2015، وبروكسل في ماي 2014، ومارس 2016.