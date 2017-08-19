روسيا تتبذل جهودا نشطة للتحضير لإجتماع في أستانا بشأن سوريا

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته قناة روسيا اليوم، الإخبارية، أمس الجمعة، في الوقت الحالي، تبذل روسيا مع الضامنين الآخرين تركيا وإيران، والمراقبين كالأردن والولايات المتحدة والأمم المتحدة لعملية أستانا، وكازاخستان فضلا عن الحكومة السورية وممثلي جماعات المعارضة، المشاركة في الهدنة جهودا لإعداد الإجتماع الدولي السادس بشأن سوريا، على أعلى مستوى في أستانا.

وكان الإجتماع السابق، في أستانا بشأن سوريا، قد عقد في الفترة من 4 إلى 5 جويلية، ومن المقرر أن يتم عقد الإجتماع المقبل في نهاية أوت الجاري.



