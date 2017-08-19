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فنلندا.. منفّذ عملية الطعن شاب مغربي

نشر يوم 2017/08/19 60 0 أمينة.ج فنلندا.. منفّذ عملية الطعن شاب مغربي
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم السبت، أنّ منفّذ عملية الطعن في فنلندا مساء الجمعة، هو مغربي الجنسية يبلغ من العمر 18 سنة.

 أفيد أنّ الشرطة الفنلندية قامت بمداهمة شقة في شرق مدينة "توركو"، وحدّدت هوية المهاجم المتسبب في عملية الطعن بفنلندا، وأوضحت صحيفة "إيلتا سانومات" الفنلندية أنّ المداهمة وقعت ليلة أمس الجمعة، وذلك بعد أن إشتبهت الشرطة في سيارة يعيش مالكها في مبنى يقع بضاحية "توركو".

وحسب وكالة الأنباء الفنلندية "إس إس تي"، فإنّه تم اعتقال العديد من الأشخاص ليلة الجمعة، في وقت تجري السلطات تحقيقا حول احتمال وجود صلة الموقوفين بالمهاجم الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

للإشارة، أقدم الجاني المذكور على طعن شخصين وإصابة 6 آخرين بهجوم في سوق وسط ساحة بمدينة "توركو" أمس الجمعة وتمكنت الشرطة الفنلندية من إطلاق النار على المغربي المتورط وإصابته في ساقه قبل اعتقاله.

 

 

 

 

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