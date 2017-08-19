أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

اليونيسيف تطعّم 355 ألف طفل سوري ضد الشّلل

نشر يوم 2017/08/19 157 0 فتيحة سويسي اليونيسيف تطعّم 355 ألف طفل سوري ضد الشّلل
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، اليوم السبت، عن إنتهاء المرحلة الأولى من تطعيم 355 ألف طفل ضد الشلل في محافظتي "الرقة" و"دير الزور" السوريتين.

ذكرت المنظمة ذاتها، أنّ الهدف وراء هذه الحملة هو زيادة مناعة الأطفال من أجل مقاومة الأمراض الخطيرة التي تفشّت في بعض مناطق سوريا.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنّ ظهور شلل الأطفال، يتكرر للمرة الثانية منذ بدء النزاع المسلح في سوريا سنة 2011.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا