اليونيسيف تطعّم 355 ألف طفل سوري ضد الشّلل

ذكرت المنظمة ذاتها، أنّ الهدف وراء هذه الحملة هو زيادة مناعة الأطفال من أجل مقاومة الأمراض الخطيرة التي تفشّت في بعض مناطق سوريا.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنّ ظهور شلل الأطفال، يتكرر للمرة الثانية منذ بدء النزاع المسلح في سوريا سنة 2011.