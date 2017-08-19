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بالفيديو- إصابة 8 أشخاص في عملية طعن شرق روسيا

نشر يوم 2017/08/19 1840 0 أمينة ج بالفيديو- إصابة 8 أشخاص في عملية طعن شرق روسيا
أسفرت عملية طعن وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت وسط مدينة سورغوت شرق روسيا، عن إصابة 8 أشخاص بجروح.

 أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إنّ الشرطة تمكنت من تصفية المهاجم، وقال المكتب الصحفي لفرع لجنة التحقيق الروسية في منطقة "خانتي مانسي" ذات الحكم الذاتي بمنطقة "الأورال"، أنّ شخصا مجهولا اعتدى بسكين على المارة في شارع رئيسي بمدينة "سورغوت"، وتمكن من إصابة 8 أشخاص بجروح.

وأضاف المصدر ذاته، أنّ الشرطة أطلقت النار على المهاجم، ما أدى إلى مقتله، فيما تمّ نقل المصابين إلى المستشفى، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحادث.

 

 

 

 

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