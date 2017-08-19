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إسبانيا تُعلن توقيف منفذي الهجمتين الإرهابيتين بإسبانيا

نشر يوم 2017/08/19 229 0 هواري شالخ إسبانيا تُعلن توقيف منفذي الهجمتين الإرهابيتين بإسبانيا
أعلن وزير الداخلية الإسباني "خوان إجناسيو زويدو"، اليوم السبت، أنه تم تدمير الخلية الإرهابية التي تقف وراء الهجمات التي وقعت في مدينتي برشلونة وكامبريلس بإسبانيا.

 وصرح "زويدو" اليوم السبت، في مؤتمر صحفي قائلا: "إن التأهب الوطني ضد الإرهاب سيبقى من دون تغيير عند المستوى الرابع، وهو مستوى أقل من الحد الأقصى، بيد أنه أضاف أن الأمن سيتم تعزيزه فى المناطق المزدحمة والنقاط السياحية"، وتابع مضيفا: "ندرك أن انعدام الخطر غير موجود، وأنه من المستحيل الحصول على الأمن المطلق، ولكننا سنعمل ليلًا ونهارًا لتقديم الإرهابيين أمام العدالة والقضاء على مخططاتهم".

للإ شارة، فقد لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 126 آخرين يومي الخميس والجمعة، إثر هجومين إرهابيين بمدينتي برشلونة وكمبريلز في إسبانيا، كما أكدت السلطات المحلية أن ضحايا الهجوم من 34 جنسية.  

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