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حجاج بريطانيون يصلون المدينة على دراجات هوائية

نشر يوم 2017/08/20 39 0 وافي مهاجري حجاج بريطانيون يصلون المدينة على دراجات هوائية
وصلت مجموعة مكونة من تسعة أشخاص من الجنسية البريطانية إلى المدينة المنورة، على دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح رئيس المجموعة عبدالواحد دون وايت "أن المجموعة قررت أن تكون الرحلة إلى المملكة العربية السعودية مختلفة، وذلك عن طريق الدراجات الهوائية".

وأشار إلى أن الرحلة انطلقت من أمام مسجد يقع شرق لندن واستغرقت ستة أسابيع قطعوا خلالها أكثر من 3000 كلم، مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر ثم جدة وأخيراً المدينة المنورة قبل الشروع في أداء مناسك الحج في رحلة تشبه قوافل الحج إلى مكة قديماً.

وبين أن الرحلة تهدف إلى نقل صورة حسنة للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح بين الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم الهوائية.

 

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