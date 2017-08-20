المكسيك.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار أنابيب وقود

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن إدارة الحماية المدنية التابعة للدولة قولها، إنّ المصابين يتلقون العلاج من الحروق التي لحقت بهم بسبب الانفجار الذي وقع بالقرب من بلدة "زابوابان"، وذلك في تغريدة لها على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر).

بدورها، نشرت إدارة السلامة العامة في ولاية "فيراكروز" صورا أظهرت أعمدة كثيفة من الدخان المتصاعد من حقل زراعي وبعض المركبات المتفحمة نتيجة الانفجار.

يُشار إلى أنّ سرقة الوقود تعد أحد أشكال الجريمة المنظمة في المكسيك وتقدر كلفتها بحوالي مليار دولار سنويا.