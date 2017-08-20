الحبس المؤبّد لـ3 ضالعين في حرق مسجد بأستراليا

أشارت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأحد، إلى أنّ الشرطة المحلية وجهت التهم لثلاثة أشخاص بأعمال إرهابية، وأفيد أنّ الموقوفين الثلاثة يُشتبه في إضرامهم النار في مسجد بثاني أكبر مدن أستراليا قبل 9 أشهر بطلب مما يسمى "تنظيم الدولة" (داعش).

ونقلت وسائل إعلام استرالية عن مفوض الشرطة "إيان ماكارتني"، اليوم الأحد، قوله، إنّ هذه الهجمات استهدفت الأشخاص اللذين يرتادون المسجد والمسلمين، بينما أكّد مدير مكافحة الإرهاب يالشرطة الاتحادية الاسترالية، أنّ "مهاجمة الأماكن المقدسة أمر غير مقبول".

ومن بين المشبوهين الثلاثة، يتواجد اثنان رهن الاحتجاز في انتظار محاكمتهم بخصوص التخطيط لشن هجمات بالقنابل، في حين ألقي القبض على الثالث (29 سنة) وهو من "ملبورن" أمس السبت.