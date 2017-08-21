مفقودين وجرحى إثر اصطدام مدمرة أمريكية بسفينة

وجاء في بيان للأسطول السابع للبحرية الأمريكية أن المدمرة "يو أس أس جون أس. ماكين" اصطدمت بسفينة تجارية حين كانت تعبر المنطقة الواقعة شرقي مضيق ملقا وسنغافورة عند الساعة 6:24 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولا تزال المدمرة المتضررة تبحر باتجاه الميناء اعتمادا على طاقتها الذاتية وفقا لما أفاد به البيان.

وتعد المدمرة "يو أس أس جون أس ماكين" ثاني مدمرة أمريكية تتورط في حادث تصادم خلال الشهرين الماضيين، حيث سبق أن اصطدمت المدمرة "يو أس أس فيتزجيرالد" بسفينة قبالة سواحل اليابان في منتصف شهر جوان الماضي مما أسفر عن مصرع سبعة بحارة أمريكيين.