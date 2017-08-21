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مفقودين وجرحى إثر اصطدام مدمرة أمريكية بسفينة

نشر يوم 2017/08/21 2279 0 أسماء.ع مفقودين وجرحى إثر اصطدام مدمرة أمريكية بسفينة
أكدت البحرية الأمريكية، الإثنين، أن 10 بحارة فقدوا، وأصيب خمسة آخرين بجروح إثر اصطدام المدمرة ذات الصواريخ الموجهة "يو أس أس جون أس. ماكين"، بسفينة تجارية في المياه الواقعة شرق مضيق ملقا وسنغافورة.

وجاء في بيان للأسطول السابع للبحرية الأمريكية أن المدمرة "يو أس أس جون  أس. ماكين" اصطدمت بسفينة تجارية حين كانت تعبر المنطقة الواقعة شرقي مضيق  ملقا وسنغافورة عند الساعة 6:24 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولا تزال المدمرة المتضررة تبحر باتجاه الميناء اعتمادا على  طاقتها الذاتية وفقا لما أفاد به البيان.

 

وتعد المدمرة "يو أس أس جون أس ماكين" ثاني مدمرة أمريكية تتورط في حادث تصادم خلال الشهرين الماضيين، حيث سبق أن  اصطدمت المدمرة "يو أس أس فيتزجيرالد" بسفينة قبالة سواحل اليابان في منتصف شهر جوان الماضي مما أسفر عن مصرع سبعة بحارة أمريكيين.

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