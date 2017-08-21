تركيا.. اكتشاف متجر تاريخي يعود إلى ألف عام

برسم أعمال حفر بمنطقة "حرّان" الأثرية بولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، تمّ اكتشاف هذا المتجر التاريخي لبيع عطر المسك داخل مسجد "أولو جامع" الذي يعد من أقدم المساجد بمدينة "شانلي أورفة" المعروفة باسم "مدينة الأنبياء".

وكان المسجد في الأساس دير يهودي، قبل أن يتحول عام 435 ميلادية إلى كنيسة للمسيحيين، ليتم اتخاذه في الأخير مسجدا عام 1170 ميلادية على يد الزنكيين الأتراك ويصبح اسمه "أولو جامع" وجرى ترميمه أربع مرات على مر تاريخه، وهو يعدّ من أكثر المساجد التي يقصدها المصلون في "شانلي أروفة".

ويواصل علماء الآثار الأتراك أبحاثهم بمنطقة "حران" الأثرية التي تحتضن بقايا أول جامعة إسلامية ومرصدا فلكيا أثريا إضافة إلى العديد المعالم التاريخية الهامة.

وتعدّ هذه المنطقة -التي تشتهر بمنازلها ذات القباب المخروطية- من أقدم المناطق المأهولة بالسكان حول العالم، إذ سكنها البشر منذ الألفية السادسة قبل الميلاد.