طوارئ في برشلونة بعد اكتشاف جسم مشبوه!

قامت الشرطة باجلاء مئات الأشخاص من منطقة رامبلاس بوسط برشلونة، بعد العثور على عبوة مشبوهة في حافلة، بينما باشرت الشرطة التحقيقات على الفور.

وأتت الحادثة بعد 96 ساعة على حادث الدهس الذي تبناه ما يسمى (داعش) وضرب عاصمة إقليم "كاتالونيا"، مما تسبب في سقوط 114 ضحية، قبل أن يتم تحييد خمسة إرهابيين وجرح 7 مدنيين إثر عملية دهس ثانية في مدينة برشلونة شمال شرق إسبانيا.

وسبق لأمن إقليم "كاتالونيا"، أن أعلن إيقاف الجاني وهو المغربي "إدريس أوكابير"، بينما أعلن قائد شرطة إقليم كاتالونيا، إنّه لا يعلم إن كان "يونس أبو يعقوب"، المشتبه به الثاني في هجوم دهس المارة بشاحنته، لا يزال في إسبانيا أم لا.

وصرّح قائد شرطة كاتالونيا "جوزف لويس ترابيرو" للصحفيين: "لو علمنا أنه في إسبانيا وأين مكانه لكنا طاردناه، لا نعرف أين هو".

وكانت الشرطة أعلنت أنها بدأت عملية مطاردة واسعة بحثا عن أبو يعقوب (22 عاما) الذي قاد رفقة "إدريس أوكابير" الشاحنة الصغيرة بسرعة جنونية الخميس الماضي في شارع لارامبلا ودهس المارة، ليقتل 13 شخصا.