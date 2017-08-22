برشلونة.. وصول رباعي الدهس إلى محكمة مدريد

أفيد أنّ حافلات الشرطة الإسبانية وصلت إلى مقر المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب تحت حراسة مشددة.

وسيمثل المشتبه بهم الأربعة أمام قاض سيقرّر ما إذا كان سيوجّه التهم إلى الرباعي الموقوف على خلفية عمليتي الدهس، التي وقعت الخميس الماضي، وأودت بحياة 15 شخصا، وجرح 120 آخرين.

ًوأعلن التلفزيون الإسباني، مساء أمس الإثنين، مقتل المغربي يونس أبو يعقوب منفّذ هجوم برشلونة، برصاص الأمن، وذكرت الشرطة الإسبانية إنّ أبو يعقوب كان يرتدي حزاما ناسفاً مزيّفاً، قبل أنّ يطلق عليه رجال الأمن النار بالقرب من "سوبيراتس" على بعد 10 كلم غرب برشلونة بعد أنّ حذرتهم إمرأة من وجود رجل مشبوه.

وكانت الشرطة أعلنت أنها بدأت عملية مطاردة واسعة بحثا عن أبو يعقوب (22 عاما) الذي قاد رفقة "إدريس أوكابير" الشاحنة الصغيرة بسرعة جنونية الخميس الماضي في شارع لارامبلا ودهس المارة، ليقتل 13 شخصا.

وفي وقت سابق، أمس الإثنين، أخلت السلطات الإسبانية، منطقة "رامبلاس" في برشلونة، بعد الاشتباه في وجود جسم غريب.

وقامت الشرطة بإجلاء مئات الأشخاص من منطقة رامبلاس بوسط برشلونة، بعد العثور على عبوة مشبوهة في حافلة، بينما باشرت الشرطة التحقيقات على الفور.