"هيلاري كلينتون" تصف ترامب بـ"الشخص القذر"

وتحدثت "كلينتون" في مقطعين من الكتاب نشرتهما قناة "إم إس إن بي سي"، اليوم الأربعاء، عن كيفية تعامل "ترامب" معها في مناظرة تلفزيونية، العام الفارط، خلال حملة الانتخابات الرئاسية، واصفت إياه بـ"الشخص القذر"

وكتبت المرشحة الديمقراطية السابقة: "كنا على المسرح وكان يطاردني حيثما ذهبت وينظر إلي في عيني ويكشر في وجهي، كان ذلك مزعجا إلى حد كبير". وقضت كلينتون الأشهر الأخيرة في تأليف هذا الكتاب بهدف تركيز الضوء على فشل حملتها الرئاسية والأسباب التي ترى أنها أدت إلى خسارتها وخصوصا اتهام روسيا بالتدخل في الحملة، كما اعترفت بأنها خيبت آمال الملايين وكتبت "لقد فشلت.. وعلي أن أتعايش مع ذلك طوال حياتي".