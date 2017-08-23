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تشاد تغلق السفارة القطرية وتطرد دبلوماسييها

نشر يوم 2017/08/23 731 0 هواري شالخ تشاد تغلق السفارة القطرية وتطرد دبلوماسييها
قررت السلطات التشادية، اليوم الأربعاء، في بيان، إنها أغلقت سفارة قطر لديها ومنحت طاقمها مهلة 10 أيام لمغادرة البلاد. متهمة الدوحة بـ"زعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا"

 ودعت وزارة الخارجية التشادية في بيانها لقطر بوقف  جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، متهمة الدولة الخليجية بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

وأوضحت الوزارة أنه "تم منح مهلة مدتها 10 أيام لمغادرة طاقم السفارة"، معللة القرار بـالرغبة في الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة".

 للإشارة إن تشاد استدعت سفيرها لدى الدوحة في جوان 2017 مثل بعض الدول الإفريقية الأخرى كالسنغال وموريتانيا. 

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