تشاد تغلق السفارة القطرية وتطرد دبلوماسييها

ودعت وزارة الخارجية التشادية في بيانها لقطر بوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، متهمة الدولة الخليجية بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

وأوضحت الوزارة أنه "تم منح مهلة مدتها 10 أيام لمغادرة طاقم السفارة"، معللة القرار بـالرغبة في الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة".

للإشارة إن تشاد استدعت سفيرها لدى الدوحة في جوان 2017 مثل بعض الدول الإفريقية الأخرى كالسنغال وموريتانيا.