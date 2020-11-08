BNA يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في 7 وكالات جديدة

أعلن البنك الوطني الجزائري، اليوم الأحد، عن إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى 7 وكالات جديدة.

وبهذا الرقم يرتفع العدد الإجمالي للوكالات التي اعتمدت نشاط الصيرفة الإسلامية إلى 59 وكالة موزعة عبر 44 ولاية من الوطن.

ويتعلق الأمر بوكالة تقرت “941 “بولاية ورقلة، ووكالة “482 “بولاية عنابة، ووكالة “743 “بولاية سكيكدة ووكالة الصنوبر البحري “624” بالعاصمة.

بالإضافة إلى وكالتي تيبازة “438”، وشرشال “427” بولاية تيبازة، ووكالة “704 “التي تقع بولاية سطيف، حسب بيان البنك.

وذكر البنك، أن ھذا العرض يقترح على جميع فئات المجتمع من أفراد ومھنيين ومؤسسات، 9 منتجات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

وحسب البيان فإن هذه المنتجات مقسمة إلى فئتين وهي ” منتجات الادخار وتوظيف الأموال” و”المنتجات التمويلية”.

وأضاف البيان ذاته، أن الفئة الأولى تشمل منتجات تتمثل في الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب والحساب الجاري الإسلامي.

وحساب التوفير الإسلامي للشباب و”القصر”، وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد.

وبخصوص المنتجات التمويلية (الفئة الثانية)، يضيف البيان، فإنها تتمثل في المرابحة العقارية والمرابحة للتجھيزات والمرابحة للسيارات وكذا الإجارة.