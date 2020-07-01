BRI تحجز اكثر من 400 غ من المخدرات في تيارت

أخبار الجزائر
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BRI تحجز اكثر من 400 غ من المخدرات في تيارت
بقلم مالك ج

تمكنت فرقة البحث و التحري بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المخدرات، وحجز مركبة سياحية.

و علم من مصدر موثوق ان العملية تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن وجود شخص في الثلاثينات من العمر يقوم بترويج المخدرات وسط مدينة تيارت حيث تم الترصد له و توقيفه متلبسا و بحوزته 410 غرام من الكبف المعالج مهيأة للتروبج.

و اسفرت النحقيقات عن توقبف شريكه مع حجز سيارة من نوع ايبيزا كان المتهمان يستغلانها في عملية للتروبج و من المنتظر ان يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قصيتهما.


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