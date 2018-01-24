تمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 09 كلغ و 860 غرام.

بعد ورود معلومات إلى مصالح فرقة البحث و التدخل”BRI” مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات ” كيف معالج”.

الشبكة تنشط على مستوى منطقة مغنية الحدودية بولاية تلمسان يتزعمها المدعو”ح م “40 سنة، بمساعدة كل من شريكيه المدعو” ب إ” 25 سنة.

و كذا المدعو”ن ف” 28 سنة المقيمين بمدينة مغنية ولاية تلمسان.

قامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان بإعداد خطة محكمة للإطاحة بالشبكة.

وبعد عملية تتبع ومراقبة تمكنت الفرقة من تفكيك الشبكة على مستوى حي ديار إسبانيا طريق ندرومة وسط مدينة مغنية.

و توقيف عناصر الشبكة الإجرامية فيما يبقى التحقيق مفتوح من طرف ذات الفرقة.