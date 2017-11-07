في مقطع فيديو نشرته وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، ظهر فيه ابن زعيم تنظيم القاعدة “أسامة بن لادن”، خلال حفل زفافه بإيران.

وقالت إحدى المجلات الأمريكية، أن المشاهد تُعد الأولى المنشورة عالميا لحمزة وهو في عمر المراهقة.

ولم تذكر الوكالة تاريخ تسجيل تلك المقاطع التي أخذت من حاسوب “أسامة بن لادن” عندما تم القضاء عليه.

وكانت القوات الأمريكية، قد نفّذت العملية في مدينة أبوت آباد الباكستانية بـ 2 ماي 2011.

واحتوى جهاز الكمبيوتر الخاص بـ “بن لادن”، على مجموعة من شرائط مصورة تضمنت أفلام متحركة و3 أفلام وثائقية عن أسامة بن لادن.