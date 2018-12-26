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“CNN” تُبعد الأندية الجزائرية عن إستفتاء أفضل نادي عربي في 2018

الرياضة
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“CNN” تُبعد الأندية الجزائرية عن إستفتاء أفضل نادي عربي في 2018 صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أطلق الحساب الرسمي ل”CNN بالعربية” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إستفتاءا لإختيار أفضل نادي عربي في سنة 2018.

ووقع إختيار حساب “CNN” على فرق الترجي الرياضي التونسي والهلال السعودي والعين الإماراتي وكذا الأهلي المصري.

وجاء في التغريدة:”شاركنا برأيك.. أي فريق إستحق لقب نادي العام بين الأندية العربية في 2018؟”.

ولم يتواجد أي نادي جزائري في قائمة الأندية المُرشحة بالنظر لعدم وصولها لأدوار متقدمة في المنافسات الخارجية.


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