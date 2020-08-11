ENPI تدعو المكتتبين عبر 8 ولايات إلى استكمال الإجراءات تحسبا لتسلم مساكنهم

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الثلاثاء، المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر 8 ولايات، إلى استكمال الإجراءات الإدارية والمالية تحسبا لتسليم مفاتيح مساكنهم.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المؤسسة، فقد دعت هذه الأخيرة المكتتبين للتقرب من مصالحها التجارية على مستوى المديريات الجهوية ومديريات المشاريع لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح.

وأوضح بيان المؤسسة بأن العملية تخصّ المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر 8 ولايات وهي: العاصمة، البليدة، بجاية، مستغانم، تيارت، البيّض، الوادي والأغواط.

وتخصّ هذه العملية بالعاصمة مواقع حي 114 مسكن ترقوي عمومي “علي عمران 6” التابع لمديرية المشاريع في الرويبة