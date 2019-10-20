 IGF تحقق في صفقات حداد وكويناف في النقل الأشغال العمومية والموارد المائية

شرعت فرق المفتشية العامة للمالية تحقيقات معمقة في صفقات أبرمت بمؤسسات عمومية بقطاعات حساسة التهمت ألاف الملايير.

وحسبق المعلومات اتي تحوزها”النهار أون لاين”نقلا عن مصادر موثوقة فإن التحقيقات شملت عدة مؤسسات في قطاعات النقل،الأشغال العمومية و الموارد المائية.

و ركز محققو المفتشية العامة للمالية على كل المشاريع التي منحت لعدد من رجال الأعمال المسجونين في هذه القطاعات و المعايير التي تم بها منح هذه الصفقات.

وفي هذا الإطار تم استدعاء المسؤولين السابقين عن هذه المؤسسات بالإضافة إلى أعضاء لجان الصفقات منذ سنة 200 إلى غاية سنة 2019.

وحسب ذات المصادر فإن هذه التحقيقات قد تم مباشرتها بناءا على شكاوى تقدم بها رجال أعمال أخرون تم اقصاؤهم من هذه الصفقات

كما شملت هذه التحقيقات مشاريع في الموارد المائية و السكك الحديدية و الطرقات منحت لعلي حداد و وكونيناف و شركة امنهيد.