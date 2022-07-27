IGF “تقتحم” مقر “الجوية الجزائرية” وتفتح تحقيقا!

طلبت التحصل على وثائق رسمية حول فترة تسيير مصراوة للشركة

إقالة مدير الموارد البشرية رضا كوبا

باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات معمّقة حول المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالنيابة، أمين دباغين مصراوة، والفترة التي سيَّر فيها الشركة، وهذا بعد مرور حوالي أربعين يوما عن تنحيته من المنصب واستخلافه بياسين بن سليمان.

واقتحم قضاة المفتشية العامة للمالية، صبيحة أول أمس الثلاثاء، مقر المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، متجهين مباشرة إلى مقر مديرية المالية، من أجل التحقيق حول فترة تسيير أمين دباغين مصراوة للشركة بالنيابة، حيث طالبوا المسؤولين هناك بمنحهم نسخة من العقد الذي وظِف بموجبه المدير والامتيازات التي استفاد منها، للتحقيق حولها، كونها امتيازات مماثلة كليا لتلك المخصصة لرئيس مدير عام معيّن بموجب مرسوم رئاسي، رغم أنه كان مسيّرا بالنيابة.

التحقيق سيشمل عمليات التوظيف والامتيازات التي استفاد منها المدير العام السابق

وأفادت مصادر مسؤولة، بأن مصراوة طالب بمنحه منحة مالية شبيهة بتلك التي تسلّم لمدير عادي عند مغادرته المنصب، أو ما يعرف بمنحة “المغادرة”.

وستشمل تحقيقات المفتشية العامة للمالية أيضا، مديرية الموارد البشرية، من خلال التركيز على التوظيف في وقت كانت الشركة تعاني ولا تزال تعاني من عجز مالي، خاصة بعد إغلاق الفضاء الجوي بسبب جائحة “كورونا”، والتي من أبرزها قضية توظيف “بروتوكول” خاص به يدعى “م.ب”، من خارج أسوار “الجوية الجزائرية”، في انتظار التحقيق في ملفات أخرى سيكشَف عنها لاحقا.

مصراوة شارك في برنامج GREEN CARD الأمريكي من المغرب

وقد عرفت فترة تسيير هذا المسؤول، عدة ثغرات وتجاوزات شوّهت سمعة الشركة، وفي مقدمتها تحول طائرات “الجوية الجزائرية” إلى وسيلة للهجرة السرية، بعد الحادثة التي هزّت مطار قسنطينة، وتلك التي هزّت مطار “هواري بومدين” الدولي، والتي تسببت في وفاة شخصين اختناقا بسبب نقص الأكسجين، بعدما استغلا صندوق عجلات الطائرة من أجل “الحرڤة”، ولم يتم التفطن لهما إلا بعد مرور ثلاثة أيام، وهي الحادثة التي عصفت بالعديد من إطارات الأمن وأمن شرطة الحدود في المطار.

وإن كانت عودة باخرة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “ENTMV” فارغة من مرسيليا الفرنسية، قد عصفت بالمدير العام والعديد من الإطارات، فإن الفترة التي سيّر فيها أمين دباغين مصراوة الشركة، عرفت رحلة ذهاب وإياب إلى “مالاغا” من أجل جلب أطفال من الصحراء الغربية كانوا في رحلة، فارغة أيضا، رغم تحذيرات ممثل الشركة هناك، وتأكيده على أن تاريخ عودة هؤلاء الأطفال لا يزال بعيدا.

مصراوة كان يسيطر على حظيرة للسيارات ويقيم في “فيلا” بـ “موريتي”

وكان مصراوة المولود يوم عشرين أوت 1958 بمدينة “وجدة” المغربية، بعد تسلّم المهام من نظيره الذي سبقه للمنصب، بخوش علاش، يستفيد من عدة امتيازات مماثلة لمدير معيّن بمرسوم رئاسي، على غرار إقامته في “فيلا” تقع بـ “موريتي”، وسيطرته على حظيرة من السيارات الفارهة تخص تنقلاته المهنية كمدير بالنيابة، وتنقلات أفراد عائلته.

مصراوة شارك في برنامج “ڤرين كارد” الأمريكي من المغرب!

وتحصلت “النهار” على وثائق رسمية، تكشف عن مشاركة محمد أمين مصراوة سنة 2014 في برنامج الهجرة الأمريكية “البطاقة الخضراء” من المغرب وفوزه بها، حيث حاول الهجرة برفقة زوجته الجزائرية “د.ص” المولودة بمدينة درارية يوم 19 أكتوبر 1959، وابنته “م.إ” المولودة يوم 7 فيفري 1994 في الجزائر.

إقالة مدير الموارد البشرية بعد يوم فقط من تحقيقات IGF

وبعد مرور يوم واحد عن وصول قضاة المفتشية العامة للمالية لمقر “الجوية الجزائرية” من أجل التحقيق حول فترة تسيير المدير السابق للمؤسسة، قام الرئيس المدير العام الحالي، ياسين بن سليمان، صبيحة أمس، بإقالة مدير الموارد البشرية “رضا كوبا”، واستخلافه بقريمش عبد الكريم، الذي كان يشغل منصب مساعد له في نفس المديرية، كما عيّن بن سليمان، المدعو بوطيطاو نورالدين مديرا للعمليات الأرضية “DOS”، خلفا لابن الوالي السابق، عادل فريك.