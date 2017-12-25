%50  تخفيض من الجوية الجزائرية لكل وكالة سياحية تجلب 10 أجانب

أقرّت الخطوط الجوية الجزائرية تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة للوكالات السياحية التي تضمن جلب 10 أجانب إلى المناطق السياحية بالجزائر.

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري ،اليوم،عن الإمتيازات التي تمنحها الخطوط الجوية للوكالات السياحية،

في إطار إتفاقيات الشراكة بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنقل الجوي لترقية السياحة بالجزائر.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطنية، إنه دائما في إطار الجهود التي تبذلها الوصاية،

إن الخطوط الجوية أبدت استعدادها لتخصيص طائرة “شارتير” لأي وجهة سياحية بالجزائر شريطة أن تكون مربحة”.

مع تمكين الوكالات السياحية من الاستفادة من تخفيض قد يصل الخمسين بالمائة في حال ضمان نقل 10 أشخاص على الأقل في الرحلة.