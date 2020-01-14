النسخة الورقة لجريدة النهار ليوم الأربعاء 15 جانفي 2020
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استانف الشباب البطال المشارك في مسابقة توظيف لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة اعتصامهم.
بالمبيت امام مقر ولاية تندوف لرفع اللبس عن ثلاث مناصب عمل ،خاصة باختصاص تقني…
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شهد حي بني ثور بوسط مدينة ورقلة، أمسية اليوم الثلاثاء، إنهيارًا أرضيًا، تحت أحد المنازل، مسببًا موجة هلع بين السكان.
وتقول مصادر "النهار أون لاين" أنّ…
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أطاحت عناصر الدرك الوطني بولاية جيجل، اليوم الثلاثاء، بمجموعة متكونة من 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات ومبلغ مالي مزور.
وحسبما كشفت عنه المجموعة االقليمية للدرك…